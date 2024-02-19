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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:43
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-19 Şubat tarihlerinde il genelinde tarafından yapılan çalışmalarda, 22 olayda 29 şüpheliye işlem yapıldı. 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise serbest bırakıldı.

        Aramalarda, 3 kilo 81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 75 sentetik hap, hassas terazi ve suç geliri olarak değerlendirilen 19 bin 935 lira nakit para ele geçirildi.

        Aynı dönemde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüpheliler, adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olaylarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve elektronik hassas terazi ele geçirildi.

        - Okul çevreleri ve servisleri denetlendi

        12-19 Şubat'ta kentteki okul çevreleri ile servislerde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu.

        Emniyet bölgesinde toplam 95 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 6 okul servis aracı ve şoförüne toplamda, 5 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Jandarma bölgesinde ise 85 okul servis aracı incelendi. Kusurlu görülen 4 okul servis şoförüne, 12 bin 586 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

        Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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