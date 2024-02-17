Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı ESKİŞEHİR'de, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu 2 araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphe ettikleri 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda yolcu olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 organizatör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerden 16'sı sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, 4'ü ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:58 facebook

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