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        Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu 2 araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphe ettikleri 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda yolcu olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 organizatör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerden 16'sı sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, 4'ü ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:58
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        Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı
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        ESKİŞEHİR'de, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu 2 araçta, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphe ettikleri 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda yolcu olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 organizatör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerden 16'sı sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, 4’ü ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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