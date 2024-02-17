Eskişehir'de 20 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı
ESKİŞEHİR'de, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu 2 araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphe ettikleri 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda yolcu olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 organizatör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerden 16'sı sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, 4'ü ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
ESKİŞEHİR'de, polisin şüpheli olduğunu değerlendirip durdurduğu 2 araçta, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphe ettikleri 2 aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçlarda yolcu olan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 organizatör, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Göçmenlerden 16'sı sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, 4’ü ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
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