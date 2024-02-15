Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Eskişehir'de, sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu il merkezinde bir zanlının, piyasadan temin ettiği ucuz palm, pamuk, soya gibi bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği belirlendi.

Ekipler tarafından şüpheliye ait araçta yapılan kontrollerde, 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanan zanlı hakkında "Sınai Mülkiyet ile Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı kanunlarına muhalefet, marka hakkına tecavüz, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.