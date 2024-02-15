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        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Eskişehir'de, sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:20
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        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        Eskişehir'de, sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu il merkezinde bir zanlının, piyasadan temin ettiği ucuz palm, pamuk, soya gibi bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği belirlendi.

        Ekipler tarafından şüpheliye ait araçta yapılan kontrollerde, 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanan zanlı hakkında "Sınai Mülkiyet ile Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı kanunlarına muhalefet, marka hakkına tecavüz, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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