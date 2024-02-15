Ayşenur'u öldüren eski sevgilisi için ağırlaştırılmiş müebbet talebi ESKİŞEHİR'de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabanca ile öldüren Hasan Fakıoğlu (23) için 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 2022 yılı 17 Aralık'ta 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan adliyeye sevki sırasında, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" diyen Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. KAZA OLDUĞUNU SAVUNDU Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına Hasan Fakıoğlu Kütahya T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanırken, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise katılmadı. Duruşmada ayrıca Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu yer aldı. Savcı, mütalaasında Hasan Fakıoğlu hakkında 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Muhammet Ali F. hakkında ise 'suça yardım etme' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edip, tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul etmedi. Duruşmada Hasan Fakıoğlu, kasten öldürme niyetiyle hareket etmediğini ve olayın kazayla meydana geldiğini savundu. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma talebi nedeniyle duruşmayı 29 Şubat'a erteledi. '4 EL ATEŞ EDİLMİŞ' Çolakoğlu ailesinin Avukatı Sermin Ertem, duruşmada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğini hatırlatarak, "İnşallah mahkemece de bir ceza verileceğine inanıyoruz. Mütalaa kadına karşı kasten, tasarlayarak öldürme suçundan verildi. Diğer sanık için de bu suça yardım etmek suçundan verildi. Sanığın kazayla olduğunu söylediği o savunmaları kabul etmiyoruz. Duruşma sırasında da olayın kaza olmadığına ilişkin savunmalarda bulunduk. Kabul etmiyoruz o beyanları, çünkü 4 el ateş edilmiş" dedi. 'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK' Mesut Çolakoğlu da sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Devletimiz ve yargımıza güveniyorum. Savcımızın da güzel karar vereceğine inanıyorum, hak ettiği cezayı alacak. Bu yapılanları barbarca, canavarca görüyorum. Kimse kimseyi öldüremez. Hayattan koparamaz. Kızım yaşayacakları vardı, yaşayamadı. Diğer gençlerimiz, çocuklarımız rahatlıkla yaşayabilsinler. Aileler işlerini mi bıraksınlar, çocuklarıyla mı sürekli olacaklar? Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız rahat rahat gezemeyecekler mi? İşi bırakıp, çocuklarımızla mı gezelim? Bu yüzden bu konulara devletimiz el atsın. Zaten 112'yi kendi arıyor, orada kendisi söylüyor, 'Birini öldürdüm' diyor. 4 kurşun sıktığını kendi zaten ifade ediyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:35 facebook

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