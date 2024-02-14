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        Eskişehir ve Bilecik'te 9 evden hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:37
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        Eskişehir ve Bilecik'te 9 evden hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerinin kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

        Zanlıların. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde 4, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ise 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 21 adet fişek, 4 bıçak, bir miktar kubar esrar ile çalınan malzemenin büyük bölümü ele geçirildi. Bu eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

        Aramalarda ayrıca ele geçirilen motosiklet, oto yıkama makinesi, bilgisayar monitörü, çapa motoru, kamp çadırı, 3 elektrikli semaver, 4 matkap, 2 jel akü, 7 taşlama makinesi, motorlu testere, 4 fotoğraf makinesi, 2 otomobil lastiği ve çeşitli ev eşyaları çalıntı olduğu değerlendirilerek muhafazaya alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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