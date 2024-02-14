Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan seçim afişlerinin kaldırılmasına tepki

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, reklam panolarına asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına ilişkin, "Siz afişlerimizi söktükçe, pankartlarımızı yırttıkça, ismimizi karaladıkça bizim milletimizin gözündeki ve gönlündeki yerimiz daha da büyüyor." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, adaylığı ilan edildiği günden bu yana kentte görsel reklam alanlarına ilan vermelerinin Büyükşehir Belediyesince engellendiğini belirtti.

Bu durumun, reklam alanlarını kiralayan firmalarca kendilerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu alanların siyasi amaçla kullanılmasının yasakladığı yönünde izah edildiğini aktaran Hatipoğlu, "Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmalara, reklam alanlarının kontrolü yasa gereği İl Seçim Kuruluna geçene kadar siyasi reklamların yasak olduğunun tebliğ edildiği anlaşılmaktadır." ifadesine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe belediyelerinin sürekli bu reklam alanlarını kullandığını bildiren Hatipoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu alanlarda hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen mevcut CHP adayının da siyasi içerikli afişleri yer almaktadır. Bu nedenlerle biz de görsel materyallerimizi halkımıza, şahıslara ait binalarda, özel kontratlarla ulaştırmaya çalışmaktayız. Ancak bu afişlerin de Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuk ve ahlak kurallarına alenen aykırı şekilde sökülmesi bizim için artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Şimdi açıkça söylüyorum, ne yaparsanız yapın boş. Artık miadınız doldu. Siz afişlerimizi, pankartlarımızı yok ederek Nebi Hatipoğlu'nu vatandaşa göstermemeye çalışsanız da Eskişehirliler her şeyin farkında. Allah'a bin şükür ki biz, vatandaşın gönlünü, aziz hemşehrilerimizin teveccühünü kazandık.

Siyaseti ayak oyunlarından, küçük hesaplardan ve dolambaçlı yollardan ibaret sanıyorsunuz. Siz afişlerimizi söktükçe, pankartlarımızı yırttıkça, ismimizi karaladıkça bizim milletimizin gözündeki ve gönlündeki yerimiz daha da büyüyor. Eskişehir, yeni bir başlangıcı seçeceğini; yatırımı, yenilenmeyi, değişimi tercih edeceğini sürekli gösteriyor. 31 Mart'ta gideceksiniz. Ama en azından onurunuzla, şerefinizle, haysiyetinizle gidin. Böylece hiç olmazsa sokağa çıkacak yüzünüz olsun."