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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:20
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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 14 ilde düzenlenen operasyon çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri de çalışma yaptı.

        Çalışma sonucu "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve Eskişehir Ağır Ceza İlamat Bürosunca hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü H.A. yakalandı.

        Söz konusu terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu ve özel sektörde çalıştığı belirlenen H.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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