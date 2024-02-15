Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Porsuk Çayı çevresindeki fare popülasyonuna tepki

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fare popülasyonu dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Porsuk Çayı çevresindeki fare popülasyonuna tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fare popülasyonu dikkati çekti.

        Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi'nin kesişim noktasında Köprübaşı mevkisinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen fareler, vatandaşları rahatsız etti.

        Akarsu çevresine atılan yiyeceklerle beslenen fare popülasyonunun daha da artmaması için önlem alınması istendi.

        Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, yaptığı açıklamada, son dönemde Porsuk Çayı çevresindeki görülen farelerin ya çevreye bırakılan yiyeceklerden ya da iklim değişikliğinden olabileceğini bildirdi.

        Farelerle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yurtman, şunları kaydetti:

        "Porsuk kenarındaki fareleri yok edelim derken doğa ya zarar verilmemesi gerekmektedir. Doğaya müdahale edilmesi bu tür olayların artmasına sebep olabilecektir. Doğanın dengesini bozmaya ve betonlaşmaya devam ettiğimiz sürece bu ve buna benzer olayları daha fazla göreceğimizi söylemek için kahin olmaya gerek yoktur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Ayşenur'u öldüren eski sevgilisi için ağırlaştırılmiş müebbet talebi
        Ayşenur'u öldüren eski sevgilisi için ağırlaştırılmiş müebbet talebi
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükü...
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükü...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşı içi...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşı içi...
        Eskişehir'i geçen yıl 540 bin turist ziyaret etti
        Eskişehir'i geçen yıl 540 bin turist ziyaret etti
        Baba oğul aynı atölyede yaylı çalgı üretip tamir ediyor
        Baba oğul aynı atölyede yaylı çalgı üretip tamir ediyor