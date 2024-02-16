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        Eskişehir'de tefeci operasyonunda 3 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de kurdukları suç örgütüyle tefecilik yaparak, zorla senet imzalatıp borçlandırdıkları kişilerin, gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirdiği tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 5 milyon 890 bin liralık senet, tapu ve çekler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 şüphelinin, kurduğu suç örgütüyle cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları bilgisiyle harekete geçti. Kimlikleri tespit edilip takip edilen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 5 milyon 890 bin liralık senet, 48 senet, 19 tapu senedi, 19 çek, av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve 3 telefon ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:55
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        Eskişehir'de tefeci operasyonunda 3 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de kurdukları suç örgütüyle tefecilik yaparak, zorla senet imzalatıp borçlandırdıkları kişilerin, gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirdiği tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 5 milyon 890 bin liralık senet, tapu ve çekler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 şüphelinin, kurduğu suç örgütüyle cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları bilgisiyle harekete geçti. Kimlikleri tespit edilip takip edilen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 5 milyon 890 bin liralık senet, 48 senet, 19 tapu senedi, 19 çek, av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve 3 telefon ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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