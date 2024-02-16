Eskişehir'de tefeci operasyonunda 3 gözaltı
ESKİŞEHİR'de kurdukları suç örgütüyle tefecilik yaparak, zorla senet imzalatıp borçlandırdıkları kişilerin, gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirdiği tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 5 milyon 890 bin liralık senet, tapu ve çekler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 şüphelinin, kurduğu suç örgütüyle cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları bilgisiyle harekete geçti. Kimlikleri tespit edilip takip edilen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 5 milyon 890 bin liralık senet, 48 senet, 19 tapu senedi, 19 çek, av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve 3 telefon ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de kurdukları suç örgütüyle tefecilik yaparak, zorla senet imzalatıp borçlandırdıkları kişilerin, gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirdiği tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin evlerinde 5 milyon 890 bin liralık senet, tapu ve çekler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 şüphelinin, kurduğu suç örgütüyle cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları bilgisiyle harekete geçti. Kimlikleri tespit edilip takip edilen 3 şüpheli, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 5 milyon 890 bin liralık senet, 48 senet, 19 tapu senedi, 19 çek, av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği ve 3 telefon ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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