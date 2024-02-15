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        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'de, bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalarla sattığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesindeki 1 şüphelinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalarla sattığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelinin evlerine baskın yapıldı. Şüphelinin ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya ekleyip, sahte zeytinyağı ürettiği, bu yağları da sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheli hakkında, 'Marka hakkına tecavüz', 'Bitki gıdaları sağlığı kanununa muhalefet' ve 'Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek' suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:29
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        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR'de, bitkisel yağlara aroma ve endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalarla sattığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesindeki 1 şüphelinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalarla sattığını tespit etti. Bir süre izlenen şüphelinin evlerine baskın yapıldı. Şüphelinin ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya ekleyip, sahte zeytinyağı ürettiği, bu yağları da sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheli hakkında, 'Marka hakkına tecavüz', 'Bitki gıdaları sağlığı kanununa muhalefet' ve 'Kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek' suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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