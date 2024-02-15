Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de evlilik ve iş kurma vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'de, evlilik ve iş kurma vaadinde bulunarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de evlilik ve iş kurma vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, evlilik ve iş kurma vaadinde bulunarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtan şüphelinin, güven sağlayarak iş kurma ve evlilik vaadinin yanı sıra ürün alım satımı yaparak birçok kişiyi dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

        Araştırmalarda, 3 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı M.E.Y'nin, günlük kiraladığı aparttaki taşınabilir eşyayı da yanında götürdüğü ve başkasına ait kimlik kartı kullandığı belirlendi.

        "Dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 28 suç kaydı bulunan şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin çalışması sonucu sahte kimlik kullanarak konakladığı otelde yakalandı.

        Oteldeki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 370 lira, 4 sim kart, cep telefonu, başka birisine ait pasaport ve üzerinde askeri amblem olan kimlik ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Porsuk Çayı çevresindeki fare popülasyonuna tepki
        Porsuk Çayı çevresindeki fare popülasyonuna tepki
        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Eskişehir'de 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Ayşenur'u öldüren eski sevgilisi için ağırlaştırılmiş müebbet talebi
        Ayşenur'u öldüren eski sevgilisi için ağırlaştırılmiş müebbet talebi
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükü...
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonu kapsamında Eskişehir'de bir FETÖ hükü...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşı içi...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanık ile arkadaşı içi...
        Eskişehir'i geçen yıl 540 bin turist ziyaret etti
        Eskişehir'i geçen yıl 540 bin turist ziyaret etti