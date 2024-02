Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan trafik master planı açıklaması

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, göreve gelmeleri halinde kentin ulaşımını rahatlatmak amacıyla trafik master planı hazırladıklarını bildirdi.

Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rakipleri olan mevcut yönetimin "Yapamaz. Toprak altında su var" diyerek mühendislere parmak ısırtan açıklamalarına devam ettiğini, kendilerinin ise uzman mühendisler ve bilim adamlarıyla yürüttükleri trafik master planını tamamladıklarını belirtti.

Hükümetlerinin Marmara Denizi'nin altından yol geçirmişken başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün dünya metropollerinde on yıllardır uygulanan trafik altgeçitleri ile kesintisiz ulaşımın Eskişehir'de de güvenli şekilde olabildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii kente yatırım yapmak, insanların hayatına fayda sağlamak niyetindeyseniz. 5 yıl içinde kent merkezimizde inşa edilecek 15 adet katlı kavşak ile taşıt başına ortalama hız 20 km/saatten 40 km/saate çıkacak. Taşıt başına ortalama gecikme süresi 90 saniyeden 20 saniyeye düşecek. Her bir kavşakta anlık olarak kuyrukta bekleyen 350 taşıt beklemeden geçecek. Toplam yakıt tüketimi her bir kavşak için 1 günde 3 ton akaryakıt kazancı sağlanacak. Çevre etkisi, her bir kavşakta 1 günde çevreye zararlı 400 kg co ve 15 kg nox gazı salınımı azaltılacak. Tüm detayları ve noktaları lansmanımızda sizlere paylaşacağız. Siz evladınıza güvenmeye devam edin."