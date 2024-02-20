Eskişehir'de izinslz kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, 2 metal arama dedektörü ile arama yaparken ekiplerce suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Seyitgazi'de ise 4 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 2 dedektör, 2 kürek, 2 balta, balyoz, çapa, 2 kriko ve manila ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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