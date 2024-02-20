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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de muhtarlarla buluşup, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:25
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de muhtarlarla buluşup, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Eskişehir'de görev yapan muhtarların bulunduğu organizasyonuna katılan Hatipoğlu, şehirde görevli 172 muhtarın 150'sinin buluşmaya katılmasının önemli bir rekor olduğunu belirterek, muhtarlara teşekkür etti.

        Yeşiltepe, Sakintepe ve Huzur gibi mahallelerin Sümer, Vişnelik, Batıkent gibi hizmet görmediğini belirten Hatipoğlu, "Sakintepe Mahallesi’nde altyapı yok. Vatandaş affedersiniz vidanjör çağırıyor. Örneğin, Yeşiltepe'de vatandaşlar kaç yıllardır imar bekliyor. Oraya esnaf gelecek ve bir dükkan tutacak ama dükkan yok. Yeşiltepe'nin bir çarşısı yok. Evlerinizi dönüştüremiyorsunuz ama belediye, altında kanalizasyon olmayan yere imar verip, bu mahallelere vermiyor. İnşallah en kısa zamanda 31 Mart'tan sonra bu mahallelere imarı vereceğiz" dedi.

        Belediyenin sorumluluğundaki yolların adeta içler acısı halde olduğunu belirten Hatipoğlu, katlı kavşak ve tramvayın kritik noktalarda yer altına alınması konusunda projelerini 3 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu.

        Hatipoğlu, şu anda muhtarlık binalarında belli bir düzenin olmadığını, tüm muhtarlara yeni binalar yapılacağını dile getirdi.

        Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamircileri Odası Başkanı Adnan Karamanlı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Hatipoğlu, sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Ziyaretinde esnaf iş yerlerinde altyapı sorununun olduğunu söyleyen Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Esnaf, dükkanında tuvalete bile gidemiyor. Çok değil, 1-2 dükkanda varsa da vidanjörle hala çekiliyor. Kanalizasyonu olmayan bir sanayi olur mu? Buraya hiç mi bakılmaz? Esnafımız çevre illerin iş gücü bakımından Eskişehir'i geçtiğinden şikayet ediyor. Yani bir kentin esnafına, sanayisine bu kadar ilgi göstermezse olacağı budur. Artık çoğu meslek sektörleri işlerini yaptırmak için Bursa ve Ankara'ya gidiyor. Hatta Bursa'yı bırakın, Kütahya ve Afyonkarahisar bizi geçti. Sen zamanında yatırımlarını yapmazsan, esnafın pazarını kaptırırsın. Zaten de kaptırdı. İnşallah 31 Mart'tan sonra tüm esnafları tekrardan tek tek gezerek, ne yapılmasını istiyorlar ve neyi düzeltmek istiyorlarsa karşılıklı konuşarak, istediklerini yapacağız."

        Erenköy Mahallesi sakinleriyle buluşan Hatipoğlu, vatandaşların yıllardır imar beklediğini vurguladı.

        Mahalledeki TOKİ konutlarını örnek gösteren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Görüyorsunuz, devletimizin yaptığı TOKİ konutları hemen mahallenin dibinde. Orada 8 kat imar var. Burada ise yalnızca 2 kat imar izni var. Mevcut yerel yönetimlerin buraya imar vermek yerine neden gidip tarım arazilerini imara açıyor anlamak mümkün değil. Öncelikle vatandaşlara, istedikleri imarı vererek, Erenköy'ün çehresini değiştireceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapalı pazarı yok. Bu alan dönüştürüldüğü zaman hepsini karşılayacak bir proje olması için çalışacağız. AK Parti belediyeciliğinde birilerinin çıkarları için değil, vatandaşa hizmet için çalışacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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