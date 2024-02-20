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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonlarında heykel ve haç figürü ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde 2 heykel ve haç figürü ile 32 sikke ele geçirilen tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:25
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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonlarında heykel ve haç figürü ele geçirildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde 2 heykel ve haç figürü ile 32 sikke ele geçirilen tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir zanlının Tepebaşı'nda elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, bu kişinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Kybele heykeli, haç işaretli obje ve erken Roma dönemine ait heykel ele geçirdi.

        Seyitgazi ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise Roma döneminden kalma olduğu tahmin edilen 32 sikke, süs eşyası (yaka iğneliği) ve dedektör bulundu.

        Şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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