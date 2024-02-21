Eskişehir'den kısa kısa

Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde, E.A'nın "hırsızlık" suçundan 7 suç kaydının olduğu ve bu suç kapsamında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

S.Ö'nün ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranması olduğu ve 42 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Jandarma ekipleri aranan 52 kişiyi yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-21 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 47, 5-10 yıl arası 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 52 kişi yakalandı.

Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.