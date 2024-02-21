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        Eskişehir'den kısa kısa

        Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:38
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        Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik denetimler yapıldı.

        Denetimlerde, E.A'nın "hırsızlık" suçundan 7 suç kaydının olduğu ve bu suç kapsamında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        S.Ö'nün ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranması olduğu ve 42 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Jandarma ekipleri aranan 52 kişiyi yakaladı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-21 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 47, 5-10 yıl arası 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 52 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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