Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 616 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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