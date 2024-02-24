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        Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:58
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        Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 616 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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