Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 616 gram esrar, 6 sentetik ecza ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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