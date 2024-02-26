Anadolu Ajansı, İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na (İKAF'24) "Global İletişim Ortağı" oldu

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla Anadolu Üniversitesinin (ANAÜ) ev sahipliğinde 28-29 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na (İKAF'24), "Global İletişim Ortağı" oldu.

Bölgedeki paydaş üniversiteler ile ANAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İKAF'24, Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenecek.

İKAF'24 etkinlikleri kapsamında 29 Şubat Perşembe saat 11.00'de İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın moderatörlüğünde öğrenci ve mezunlarla "Eğitimde Küresel Ufuklar: Yetenek, Deneyim ve Hedefler" söyleşisiyle bir araya gelecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bölgenin en büyük fuarı olan ve bu seneki teması yapay zeka olarak belirlenen İKAF'24 için Anadolu Üniversitesi özverili çalışmalarını tamamladı. İKAF'24 için heyecanlı bekleyişte artık sona geliniyor. Farklı iş kollarından yüzlerce firma ve şirket ile kamu kurum ve kuruluşları da İKAF için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda başta ana sponsorlar olan T.C. Eskişehir Valiliği, GÜROK Grup, TAB Gıda'nın yanı sıra platin sponsor Borsa İstanbul AŞ ile altın sponsorlar ASELSAN, ARIKAN Kriko ve Mak. San. Tic. AŞ, HİDROKON Konya Hidrolik Mak. San. Tic. AŞ, ALTINBİLEK Mak. İnş. San. ve Tic. AŞ, BKM Mutfak, Liberty Hospitality Group ve Carrefoursa da İKAF'24'te yer alacak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce öğrenci ve mezunun fuara katılması beklenirken 600'den fazla etkinlik öğrenci ve mezunlarla buluşacak.

- Sektöründe lider firmalar öğrenci ve mezunlarla buluşacak

"ikaf.anadolu.edu.tr" web adresinde detaylı şekilde paylaşılan etkinlik takvimine göre bu yıl yine birçok farklı kurum, kuruluş ve şirket birbirinden değerli pek çok etkinliğe imza atacak. Buna göre ASELSAN Uzman Yardımcısı Fatma Büşra Bozdoğan, AstraZeneca İnsan Kaynakları Müdürü Ayça Işıkay, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şenol Duman, ETİ Türkiye CEO'su Ercan Öz, HAVELSAN İşe Alım Uzmanı Fatma Hilal Karatay, Kalyon Holding İletişim Grup Başkanı Kadri Mutlu, Procter & Gamble Türkiye Kafkasya & Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ROKETSAN İşe Alım Kıdemli Uzmanı Muhammet Tayyip Balcı, STM Öğrenme ve Gelişim Grup Lideri Levent Okçu, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Danışmanı Cezmi Özkunt, TEİ İnsan Kaynakları Eğitim Lideri Birgül Ay, THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, TUSAŞ Yetenek Kazanım Uzmanı Begüm Demir, Vakıf Katılım Bankası İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Çatalbaş başta olmak üzere yüzlerce kurum, kuruluş, firma ve şirket alanlarının en önde gelen ve uzman isimlerini öğrenci ve mezunlarla buluşturarak keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri nitelikli istihdam kapsamında sektörle tanıştıracak.

Büyük beğeni toplayan "Ahi Evran'ın Sesi: Esnafın Türküsü" gösterisi de 28-29 Şubat tarihlerinde Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İKAF'24 kapsamında tekrar seyirciyle buluşacak. İKAF'24 kapsamında bu yıl "Oregon" filminin yönetmen ve oyuncularının katılımıyla özel gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla da "Bağlılık Hasan", "Çatlak", "Börü" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmlerinin gösterimleri gerçekleştirilecek.

Fuara katılacak öğrencilerin ve mezunların öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği "Yetenek Kapısı"na "yetenekkapisi.org" web adresinden üye olmaları gerekiyor. Öğrenciler ve mezunlar üye olduktan sonra fuar detaylarını, hangi işverenler ile görüşebileceklerini ve katılabilecekleri pek çok etkinliği "Yetenek Kapısı"ndaki (www.yetenekkapisi.org) "Kariyer Fuarları" menüsünden inceleyebilecekler.

İKAF'24'e ilişkin detaylı bilgi içinse "ikaf.anadolu.edu.tr" web adresi ziyaret edilebilir.