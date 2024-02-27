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        Eskişehir'de bir iş yerinde patlama sonucu hasar oluştu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:06
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        Eskişehir'de bir iş yerinde patlama sonucu hasar oluştu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

        Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan ürünler zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

        Polis, hasar oluşan iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. İş yerinin patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları park halindeki otomobillere geldi.

        İş yeri sahibi ile haber için çekim yapmak isteyen basın mensupları arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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