Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, OSB çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların çalışanlarını ziyaret etti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaretinin ardından sanayi bölgesindeki fabrikaları gezen Alp, fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretinde ulaşım sorununa değinen Alp, "Sabahları işe gelirken, işten çıkınca saatlerce yoldasınız. Evinizde ailenizle geçireceğiniz zamanı trafikten dolayı yollarda geçiriyorsunuz. Vakit kaybetmeyelim, artık vakti geldi. 31 Mart akşamı tüm Odunpazarı, tüm Eskişehir birlik olalım ve bu mutsuzluğa bir son verelim. Trafik bu sorunlardan sadece biri. Yapılması gereken ama yapılmayan çok iş var. Bu sorunları ancak biz birlikte çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Odunpazarı'nı sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin en yaşanılabilir ilçesi yapmanın mümkün olduğunu vurgulayan Alp, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman 'ben' demeyelim 'biz' diyelim. Bu şehir tümüyle bizim şehrimiz, Odunpazarı bizim ilçemiz, biz bir olacağız, birlik olacağız. Biz birlik olursak şehirde çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bize destek olmanız lazım. 'Odunpazarı’na gönüller yapmaya geldim' diyorum. Birlikte olacağız, beraber olacağız ve birbirimize destek olacağız, Odunpazarı’nda gönüller yapacağız. İlçemizin 85 mahallesine de aynı hizmeti götüreceğiz. Desteğinizi arkamda her daim hissediyorum ve bugün burada kendimi sizlere, sizleri de Allah’a emanet ediyorum."