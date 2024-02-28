AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Eskişehir İnsan Hakları Başkanı Kenan Sönmez, yaptığı açıklamada, 27 yıl önce silahlı cunta tarafından sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen postmodern darbenin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Failleri tarafından "1000 yıl sürecek." yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin 10 yıl bile sürememiş olmasının vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sönmez, "İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları antidemokratik Milli Güvenlik Kurulu kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı." dedi.

Süreçle İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi 'yeşil sermaye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi."

28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradığına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."