Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkezi haline geldi AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Savunma sanayi, yerli otomobil ve uzay çalışmalarımız başta olmak üzere Türkiye artık beyin göçünü tersine çeviren, parlak zekaları ağırlayan önemli bir cazibe merkezi haline geldi" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı İç Anadolu Kariyer Fuarı'na (İKAF) katıldı. Programda Bakan Göktaş'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ile öğrenciler yer aldı.Türkiye'nin bugün gençlerin dehası ve azmiyle önemli eserlere imza atan bir ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Savunma sanayi, yerli otomobil ve uzay çalışmalarımız başta olmak üzere Türkiye artık beyin göçünü tersine çeviren, parlak zekâları ağırlayan önemli bir cazibe merkezi haline geldi. KAAN'da ve milli teknoloji sanayiinde yer alan binlerce gencimizle gurur duyuyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; Türkiye'nin yetiştirdiği gençler, milletimiz adına insanlığa hizmet eden ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiren seçkin kadroları oluşturacaklar" dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da 11 bölgede yapılan ilk bölgesel kariyer fuarlarına 70 bin 320 öğrencinin doğrudan katılım sağladığını ve bu sayının 2024 yılıyla birlikte 500 bine hızla ilerlediğini söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler fuarı gezdi.VALİLİĞİ ZİYARET ETTİBakan Göktaş, fuar açılışının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kentteki engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik bakanlık olarak Eskişehir için 605 milyon lira kaynak ayırdıklarını ifade etti. Kentte iki huzurevi ve bir engelsiz yaşam merkeziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Göktaş, "İnşallah en yakın zamanda Eskişehir'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diğer yandan Eskişehir'de evde bakım yardımını da çok önemsiyoruz. Evde bakımdan faydalanan 4 bin 39 Eskişehirli vatandaşımız var. İnsanlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, ailelerin ve sevdiklerinin yanında bakımını da oldukça önemsiyoruz. Bu yönde politikalarımız da var" dedi.'MART AYINDA 500 ATAMA YAPACAĞIZ'Kamuya yönelik atamalara ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Göktaş, "Mart ayı itibarıyla 500 üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız da 50 bini aşacak. Bizler için çok kıymetli bir atama bu. Sosyal bir atama. Biz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapıyoruz. Bizler için tabii bu vatanı bize vatan kalan şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. İnşallah bu vesileyle güzel bir atama da olacak mart ayı itibarıyla. Bakanlık olarak onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. 'TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR'TÜİK verilerini göre Türkiye nüfusunun yaşlandığına ilişkin soru üzerine konuşan Bakan Göktaş, "Geçenlerde paylaştıkları verilerde Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşımızın oranı şu anda 10,2. Bu da yaşlandığımızı gösteriyor. Aslında tüm dünyada trend aynı. Bizler ülke olarak da aynı dünya trendinde devam ediyoruz. Diğer yandan tabii doğurganlık oranımızda hızlı azalıyor. Bizler bu yönde bazı çalışmalar yaptık. Türkiye yaşlılık profil araştırması yaptık. İnşallah mart ayında bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Çok çarpıcı veriler var. Bu veriler aslında bu çalışmalar bizler için kıymetli. Çünkü oluşturduğumuz ve oluşturacağımız politikalara da yön verecek çalışmalar bunlar. Bu verileri mart ayında kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:45 facebook

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