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        Bakan Göktaş, Eskişehir'de AK Parti seçim irtibat ofisinin açılışında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkes biliyor ki gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. Herkes buna imrenerek, ibretle bakıyor. Eskişehir bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu güzel hizmet belediyeciliğini Eskişehir'e kazandıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:21
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        Bakan Göktaş, Eskişehir'de AK Parti seçim irtibat ofisinin açılışında konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkes biliyor ki gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. Herkes buna imrenerek, ibretle bakıyor. Eskişehir bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu güzel hizmet belediyeciliğini Eskişehir'e kazandıracağız." dedi.

        Bakan Göktaş, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde AK Parti Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışındaki konuşmasında, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını söyledi.

        Kentlerdeki en güzel hizmetleri AK Parti yönetimindeki belediyelerin gerçekleştirdiğini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

        "Odunpazarı'na defalarca geldim, AK Parti'li Burhan Sakallı döneminde de geldim ve şehrin ne kadar değiştiğini gördüm. İnşallah önümüzdeki 5 sene içinde eser ve hizmet siyasetini, AK belediyeciliği Odunpazarı'na ve büyükşehire kazandıracağız. Bunu da inşallah sizlerle beraber kapı kapı dolaşarak, küskünleri barıştırarak, birbirimizi ikna ederek, sevgiyle, barışla, güzel sözlerle ve hizmetlerimizi anlatarak başaracağız. Burada her birinizin desteği çok çok kıymetli, kıymetli yol arkadaşlarım. Bakın, belediye başkanlarımızın motivasyonu yüksek. Projelerimiz de çok güzel, aile ve çocuk odaklı. Herkes biliyor ki gerçek belediyecilik, AK Parti belediyeciliğidir. Herkes buna imrenerek, ibretle bakıyor. Eskişehir bu hizmetleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu güzel hizmet belediyeciliğini Eskişehir'e kazandıracağız. Biliyorsunuz, önceki seçimlerde kıl payı kaçırıldı. Dolayısıyla bu seçimlerde ben sizlere güveniyorum."

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu da 60 gündür seçim çalışmaları için sahada olduğunu dile getirdi.

        Bu süreçte vatandaşlardan kentteki şebeke suyuna ilişkin şikayetler aldığını aktaran Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Su dosyasını açtık, bir baktık ki suyumuz kirlenmiş. Trafik dosyasını açtım, bir baktım ki trafikte yerlerdeyiz. Vatandaşımız trafikten yılmış. Biz diyoruz ki; 'Su problemini çözeceğiz. Vatandaşımıza 2 yıl içinde içilebilir su sağlayacağız. Yüzde 40 da indirim yapacağız.' Diyoruz ki; 'Trafiği düzelteceğiz. 15 tane katlı kavşak yapacağız. Kuzey, güney çevre yollarını yapacağız. Devlet yatırımlarını engellemeyeceğiz.' 'Kuzey çevre yolu yapılacak' denildi, bunlar olumsuz rapor verdi."

        Eskişehir'e 605 milyon liralık yatırım yapılacağını bildiren Hatipoğlu, "Bu yatırımları devletimiz yapacak. Yıllardır bu yatırımlar yapılmasın diye yemedikleri nane kalmadı. Hep mahkemeye verdiler, imarla uğraştılar. Mahkemelerde bizi süründürdüler. Devlet yatırımlarını engellediler. 31 Mart'tan sonra devletimizin yatırımları için belediye olarak devletimizin önünü açacağız. Bu yatırımlar Eskişehir'e yapılacak, hiç merak etmeyin." ifadesini kullandı.

        Açılışta, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer ile Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp de katılımcılara hitap etti.

        Programa, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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