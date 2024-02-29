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        Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayına 7 yıl 1 ay hapis cezası

        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayı Muslum Koyun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "örgüt propagandası" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:05
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        Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayına 7 yıl 1 ay hapis cezası
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        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayı Muslum Koyun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "örgüt propagandası" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Muslum Koyun ile avukatlar katıldı.

        Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık Koyun, "Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Koyun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Halen başka bir dosyadan tutuklu bulunan Koyun için yeni bir tutuklamaya hükmetmeyen heyet, Koyun'un mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde geçen yıl 30 Nisan'da, eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde 3'ü Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Yeşil Sol Partiden Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 10 şüpheli hakkında ayrı iddianame düzenlenmiş, hakkında 115 sayfalık iddianame hazırlanan Muslum Koyun için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        8 aylık tutukluluğun ardından avukatının itirazı üzerine ara kararla tahliyesine karar verilen Koyun, bu süreçte tutuksuz yargılanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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