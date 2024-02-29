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        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:21
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        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, Kütahya T Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Hasan F. (23), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammed Ali F. (21) ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun yakınları yer aldı.

        Mahkeme savcısı, mütalaasında Hasan F. hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        Muhammet Ali F. hakkında ise savcı, "suça yardım etme" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edip tutuklanmasını istedi.

        Mütalaaya karşı son savunması yapan sanık Hasan F, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın kazayla meydana geldiğini belirterek, "Ben kasten hareket etmedim, silah bana ait ve ruhsatı yok. Olay kazara meydana geldi. Bu olay sebebiyle ailesinden özür diliyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Hasan F. hakkında "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Ayrıca sanık için ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına hükmedildi.

        Hakkında cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkemece beraat ettirildi.

        Duruşmanın ardından Ayşenur Çolakoğlu ailesinin Avukatı Sermin Ertem, sanık Hasan F'nin iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

        Ayşenur Çolakoğlu'nun başından ve göğsünden 4 kurşunla öldürüldüğünü dile getiren Ertem, "Biz takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını beklemiyorduk. Diğer sanık Muhammed Ali F'nin ise yardım etme suçundan beraatına karar verildi. Biz verilen kararlar hakkında yasal yollara başvuracağız." diye konuştu.

        Baba Mesut Çolakoğlu da karara şaşırdıklarını söyleyerek, "İyi hal indirimiyle müebbet aldı. Biz ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Çünkü kızımı canice katlettiler. 4 kurşunun 4'ü de ölümcül. Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığında kursa gidiyor. Benim kızım da kursa gitti ama öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu işe son versinler. Rica ediyorum, lütfen adalet yerini bulsun. İndirim alamaz çünkü her şey ortada. Delillerin hepsi ortadayken neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk böyle bir şey. Benim kızım tamamen masum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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