İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide gençlerle buluştu:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Esas olan iş yerinde çalışkan olmak, yetkinlik sahibi olmak. Geleceğin mesleği, yetkinlik setinizin zenginliği. Ne kadar zengin bir yetkinlik setine sahipsiniz o kadar seçenekleriniz artar, çalıştığınız iş yerinde o kadar öne çıkarsınız, yükselme şansı kazanırsınız." dedi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Esas olan iş yerinde çalışkan olmak, yetkinlik sahibi olmak. Geleceğin mesleği, yetkinlik setinizin zenginliği. Ne kadar zengin bir yetkinlik setine sahipsiniz o kadar seçenekleriniz artar, çalıştığınız iş yerinde o kadar öne çıkarsınız, yükselme şansı kazanırsınız." dedi.
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