İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide gençlerle buluştu: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Esas olan iş yerinde çalışkan olmak, yetkinlik sahibi olmak. Geleceğin mesleği, yetkinlik setinizin zenginliği. Ne kadar zengin bir yetkinlik setine sahipsiniz o kadar seçenekleriniz artar, çalıştığınız iş yerinde o kadar öne çıkarsınız, yükselme şansı kazanırsınız." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:02 facebook

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