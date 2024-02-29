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        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide gençlerle buluştu:

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Esas olan iş yerinde çalışkan olmak, yetkinlik sahibi olmak. Geleceğin mesleği, yetkinlik setinizin zenginliği. Ne kadar zengin bir yetkinlik setine sahipsiniz o kadar seçenekleriniz artar, çalıştığınız iş yerinde o kadar öne çıkarsınız, yükselme şansı kazanırsınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:02
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        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide gençlerle buluştu:
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        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Esas olan iş yerinde çalışkan olmak, yetkinlik sahibi olmak. Geleceğin mesleği, yetkinlik setinizin zenginliği. Ne kadar zengin bir yetkinlik setine sahipsiniz o kadar seçenekleriniz artar, çalıştığınız iş yerinde o kadar öne çıkarsınız, yükselme şansı kazanırsınız." dedi.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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