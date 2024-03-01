Eskişehir'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek merdivenli araçla çalışma başlattı.
Kedi, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından ağaçtan indirildikten sonra gözlerden kayboldu.
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