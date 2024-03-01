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        Eskişehir'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:33
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        Eskişehir'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Köpekten kaçtığı sırada ağaca tırmanan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek merdivenli araçla çalışma başlattı.

        Kedi, vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından ağaçtan indirildikten sonra gözlerden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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