Garajda yangın çıktı; binalardan 60 kişi tahliye edildi

ESKİŞEHİR’de bir binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun duman nedeniyle 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 30 kişiden 8’i tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Edipler sokakta 3 bloktan oluşan bir binanın garajında gece geç saatlerde yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binada oturanlar endişe yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın apartmana yayılmasının ardından evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı. 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 30 kişiden 8’i tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, binadaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.