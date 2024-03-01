Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Garajda yangın çıktı; binalardan 60 kişi tahliye edildi

        ESKİŞEHİR'de bir binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun duman nedeniyle 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 01:09 Güncelleme: 01.03.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garajda yangın çıktı; binalardan 60 kişi tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de bir binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yoğun duman nedeniyle 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 30 kişiden 8’i tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Edipler sokakta 3 bloktan oluşan bir binanın garajında gece geç saatlerde yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binada oturanlar endişe yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın apartmana yayılmasının ardından evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı. 3 blokta oturan 60 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 30 kişiden 8’i tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, binadaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması
        Dışişleri'nden 'İsrail' açıklaması
        Genişlik değil, enflasyon!
        Genişlik değil, enflasyon!
        AKM'de şoke eden hırsızlık
        AKM'de şoke eden hırsızlık
        Kupada "Gümrük"ten geçemedi!
        Kupada "Gümrük"ten geçemedi!
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Yayın ihalesi iptal edildi!
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Vicdansız! Zehirli tavuk parçaları ile öldürmüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        "Kredi kartı problemin kendisi değil"
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi
        Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Mihalgazi Seçim İrtib...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Mihalgazi Seçim İrtib...
        Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayına 7 yıl 1 ay hapis cezası
        Yeşil Sol Parti Eskişehir milletvekili adayına 7 yıl 1 ay hapis cezası
        Bilal Erdoğan: Kültürü koruyacağız ki biz, biz olarak yaşayabilelim
        Bilal Erdoğan: Kültürü koruyacağız ki biz, biz olarak yaşayabilelim
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Eskişehir'deki söyleşide...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis c...
        Eskişehir'de eski kız arkadaşının ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis c...