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        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama:

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), ABD donanmasının kullanıcısı olduğu LM2500 denizcilik gaz türbinlerinin depo seviyesi bakım ve revizyonlarını yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:00
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        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama:
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        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), ABD donanmasının kullanıcısı olduğu LM2500 denizcilik gaz türbinlerinin depo seviyesi bakım ve revizyonlarını yapacağı bildirildi.

        TEI'den yapılan açıklamada, motor üreticisi GE Marine ile geçen yıl anlaşma imzalayan TEI'nin, LM2500 motorları için küresel bakım, onarım, revizyon merkezi olmak için ilk adımı attığı ifade edildi.

        Bu kapsamda LM2500 motorların bakım ve revizyonuna ilişkin sözleşme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekim 2026'ya kadar süreceği belirtilen anlaşma uyarınca TEI, Amerikan donanmasının kullanıcısı olduğu LM2500 motorlarının depo seviyesi bakım ve revizyon hizmetlerini TEI tesislerinde gerçekleştirecek. TF39 ve CF6-6 havacılık motorları türevi LM2500, çok sayıda küresel kullanıcısıyla dünyanın en çok tercih edilen denizcilik gaz türbinlerinden biri. Tavan değeri 45,6 milyon Amerikan doları olan bu sözleşmeyle TEI, yalnızca havacılık motorlarında değil, aynı zamanda havacılık motorları türevi gaz türbinleri bakım faaliyetleri için de küresel iddiasını bir kez daha ispatlamış oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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