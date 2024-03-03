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        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde edilecek

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde gen kaynağı korunan ve kırkım sezonu başlayan Ankara keçilerden bu yıl 2,5 ton tiftik elde edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:16
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        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde edilecek
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        DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde gen kaynağı korunan ve kırkım sezonu başlayan Ankara keçilerden bu yıl 2,5 ton tiftik elde edilmesi bekleniyor.

        Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan tesiste safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve Anadolu merinosunun yanı sıra Ankara keçisi yetiştiriliyor.

        TİGEM bünyesine 1984'te dahil edilen işletme, Esenbel mevkisindeki Keçicilik Şubesi'nde "tiftik keçisi" olarak da bilinen yaklaşık 500 baş anaç Ankara keçisiyle bu türün gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

        İlkbahar mevsimine girilmesiyle işletmede 1100 Ankara keçisinin kırkımına başlandı. Anadolu Tarım İşletmesinin uzman personeli tarafından kırkılan keçilerin tırnak bakımları da yapılıyor.

        Bu yıl yaklaşık 2 hafta sürecek kırkım sezonunda elde edilecek tiftikler, tekstil sektöründe kullanılmak üzere ihale yoluyla satışa sunulacak.

        - En çok tiftik, tekelerden çıkıyor

        İşletmenin Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle tiftik keçisi olarak da bilinen Ankara keçisinin gen kaynağını korumaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Doğan, bu ırkı gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini dile getirdi.

        İşletmenin keçi ağılında 500 baş anaç keçiyle üretim faaliyetini sürdürdüklerini anlatan Doğan, "Yılda yüzde 20 ikizlik oranıyla 600 oğlağın doğumu gerçekleşiyor. Oğlakları yetiştirdikten sonra 'çebiç' dediğimiz 6 aylıktan büyük hayvanları dişi ve erkek olarak sınıflandırıyoruz. Bunlardan dişileri kendi sürümüze katıyoruz. Erkek ve dişi çebiçlerin, teke ve keçilerin de vatandaşların talebi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzün belirlediği damızlık barem fiyatı üzerinden satışını yapıyoruz." diye konuştu.

        Doğan, Ankara keçisinin kırkımlarının ilkbahara girilmesiyle başladığını ve 15 gün sürdürdüğünü söyledi.

        Tekelerin her birinden 3-3,5, dişi keçilerden 2-2,5, çebiçlerden ise 1-1,5 kilogram tiftik çıktığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

        "Kalifiye işçilerimizle bu işlemi yapıyoruz. Yıllık 2 ila 2,5 ton tiftik elde ediyoruz. Bu sene 2,5 ton tiftik üretimi öngörüyoruz. Tiftik üretiminin ardından Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak bunları ihale yoluyla satışa çıkaracağız. İnternetten sayfamızı takip edenler ihaleden haberdar olabiliyor. Keçi üretiminin yanı sıra tiftikle de ekonomiye katkı sağlıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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