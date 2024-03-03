Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'ndeki büronun açılışında yaptığı konuşmada, 60 gündür sahalarda olduklarını belirterek, yola çıktıkları günden itibaren "başkan sahada" mottosuyla Eskişehir'in sorunlarını dile getirdiklerini söyledi.

Her sorunu dile getirdiklerinde CHP'nin trollerle, medya baronlarıyla, genel başkanlarla ve il başkanlarıyla üstüne geldiğini kaydeden Hatipoğlu, "Diyorlar ki 'Yalan söylüyor, yapamaz, edemez.' Biz kötü bir şey söylemiyoruz ki sizlere bir şey söylemiyoruz. CHP'ye de bir şey söylemiyoruz. CHP'ye gönül veren hemşehrilerimize de hiçbir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki 'Eskişehir'in kronikleşmiş sorunları var. Eskişehir'in bir trafik problemi var. Bunu çözeceğiz' diyoruz. Projeler sunuyoruz. '15 tane katlı kavşak yapacağız diyoruz. Tramvayı yer altına alacağız' diyoruz. Bunda kötü bir şey var mı? Söyleyin, hemşehrilerim." diye konuştu.

Sorunları kendisine vatandaşların söylediğini ve bunlara çözüm önerileri sunduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Projeleri yapıyorum. Sizlere diyorum ki 'Bu trafik problemini çözeceğim.' Gittiğim yerlerde diyorlar ki 'Su problemi var. Çeşmeden suyu içemiyoruz, kullanamıyoruz. Sular çok pahalı.' Ondan sonra buna çalışıyorum. Çalışmamın sonucunda şu çıkıyor. '4 milyar liralık yatırım yapacağım. Suyu içilebilir hale getireceğim. Su fiyatlarını yüzde 40 aşağı indireceğim' diyorum. Ona da bahane buluyorlar. Beni yalancılıkla suçluyorlar. Tüm medyalarıyla, medya patronlarıyla bana hakaret ediyorlar. Ben kötü bir şey mi söylüyorum? 'İçilebilir su yapacağım. Su fiyatlarını aşağı çekeceğim' diyorum. Suçsa ben suçluyum. Niye bunlar benim üstüme geliyor? Ben bunları yüzüne vurduğum için mi? Yıllardır yapılamayan yatırımları söylediğim için mi?" dedi.

Hatipoğlu, Eskişehir'in ilçelerde çok büyük bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arıtma yok. Seyitgazi'ye, Sarıcakaya'ya, Mihalgazi'ye gittim. Sakarya Nehri'ne, Mihalgazi'nin, Sarıcakaya'nın bütün evsel atıkları akıyor. Zamanında arıtmayı yapmamışsın. O Sakarya Nehri'nde balık tutan arkadaşlar söylüyor, '25 çeşit balık vardı. Bugün balık yok' diyor. Eskişehir'de çevre felaketi var. Bunu söylemeyeyim mi ben? Bunu dile getirmeyeyim mi? Vatandaşlarıma 'Arıtma tesisi yapacağım demeyim mi?' Ben ne diyeceğimi anlamadım. Ne desem beni suçlu buluyorlar."

Tramvay hatlarını yer altına alacağı vaadinde bulunduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "Diyorlar ki 'Yalancısın, sen yapamazsın. Yerin altında su var.' Biz hızlı treni yer altına indirmedik mi? İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına treni geçirmedik mi, yer altından suyun içinden? Niye yapamıyoruz? Diyorum ki 'Vatandaşlarımızın deprem riski var. Kentsel dönüşüm yapmam lazım' diyorum. 'Yapamazsın' diyorlar. Niye yapmayayım? Vatandaşlarımız bir yıl önce deprem yaşadı. Hayatlarını mı kaybetsinler? 1999 yılı öncesi yapılan evlerin hepsi çürük. Mahallelerde sıkıntı var. 'Bunlara imar vereceğiz. 5 kat buraları dönüştüreceğiz' diyoruz. Bizi yalancılıkla suçluyorlar. Siz yapamıyorsanız biz de yapamayacağız anlamına gelmez. 25 yıldır 24 adet kentsel dönüşüm yaptınız. Bunu siz yapamıyorsanız bizi yalancılıkla suçlamayın. İnşallah 5 yıl içinde 25 bin konutun kentsel dönüşümünü yapacağım. Buradan hepinize söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp'le birlikte ilçede gençlik merkezleri ve ücretsiz kreşler açarak ilçeye çağ atlatacaklarını vurguladı.

Mevcut büyükşehir belediyesi yönetiminde belediyedeki kadın istihdamının 25 yılda yüzde 5 gerileme gösterdiğini aktaran Hatipoğlu, göreve gelmeleri halinde belediyede kadın istihdamına önem vereceklerini ifade etti.

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ise Odunpazarı'nın 85 mahallesi, 440 bin nüfusuyla birçok ilden büyük bir yer olduğunu belirtti.

85 mahalleye aynı hizmeti yapacaklarını vurgulayan Alp, "Büyükdere Mahallesi'ndeyiz. Burayı hep kendilerinin arka bahçesi zannedenler, aslında Büyükdere'ye de hizmet yapmadılar. Şurada 12-13 katlı binalar var. Arkasında imar 2 kat. Gündoğdu, Huzur, Erenköy, Emek, 71 Evler mahalleleri, her taraftaki imar sorununu çözeceğiz. Altyapı sorununu çözeceğiz." dedi.

İlçedeki tüm mahallelere spor salonları, gençlik merkezleri ve yaşlı bakım evleri yapacaklarını söyleyen Alp, "Artık Odunpazarı 85 mahallesiyle birlikte hizmet alacak. Eskişehir'in en güzel mahalleleri Odunpazarı'nda olacak. Çünkü Odunpazarı'nı birlikte yöneteceğiz. Halkımızın istedikleriyle birlikte çalışacağız. 'Biz yaptık, oldu' demeyeceğiz. Beraber yapacağız. Beraber yöneteceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından büronun açılış kurdelesini, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Okan Ekşi, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın kesti.