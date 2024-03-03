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        Özdağ: Afganlara geçici sığınma hakkı için çalışma başlatmışlar

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şimdi Afganlılara da geçici sığınmacı hakkı vermek üzereler; İçişleri Bakanlığı'nda çalışma başlatmışlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:00
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        Özdağ: Afganlara geçici sığınma hakkı için çalışma başlatmışlar
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şimdi Afganlılara da geçici sığınmacı hakkı vermek üzereler; İçişleri Bakanlığı'nda çalışma başlatmışlar" dedi.

        Ümit Özdağ, partisinin Odunpazarı Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. AK Parti iktidarının sığınmacı politikalarını eleştiren Özdağ, Afganistanlı göçmenlere de sığınma hakkı tanınması için İçişleri Bakanlığı'nca hazırlık yapıldığını öne sürdü. Özdağ, "Evvelsi gün Macaristan Başbakanı Antalya’ya geldi. Orada bir platformda yaptığı konuşmada, 'Erdoğan’a, teşekkür ediyoruz. Erdoğan, sığınmacıları, mültecileri Türkiye'de tutarak Avrupa'yı kurtardı' dedi. Doğru, mahvolmaktan kurtarmış Erdoğan. Erdoğan, Avrupa’yı mahvolmaktan kurtardı ama Türkiye'yi mahvetti. Ülkemizde kayıtlı 5, kayıtsız 2 milyon Suriyeli var. 2 milyon Afgan var. 2 milyon Afrikalı var. 11 milyon. İki milyon da dünyanın değişik yerlerinden gelen insanlar, 13 milyon. Sadece bugünkü 7 milyon Suriyeli, bugünkü doğum hızıyla artarsa, 2040 yılında burada 21 milyon Suriyeli olacak" dedi.

        'YILLADIR SURİYELİLER İÇİN ÖDÜYORUZ'

        Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edildiğini belirten Özdağ, "Ülkemiz tüfeksiz tanksız işgal ediliyor. Şimdi ilk kez duyacağınız bir şey söylüyorum, şimdi Afganlılara da geçici sığınmacı hakkı vermek üzereler; İçişleri Bakanlığı'nda çalışma başlatmışlar. İçişleri Bakanlığı'nda, Göç İdaresi'nde, Afganistan'da da çalışmış, bir Afgan hayranı Genel Müdür Yardımcısı var. Afganlara geçici sığınma hakkı vermek demek, Türk halkının, Afganlar içinde para ödemesi demek. Yeter. Yıllardır Suriyeliler için ödüyoruz. Şimdi bir de Afganlarımı başımıza çıkartıyorsunuz. Afganlar ülkemizde kaçak statüden, geçici sığınmacı statüsüne geçecekler" şeklinde konuştu.

        MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

        Özdağ, muhalefet partilerini de eleştirerek, "Zafer Partisi dışında hiçbir sarı muhalefet partisi, Anayasa'nın ilk üç maddesini ve 66'ncı maddeyi savunmuyor. Çünkü demlenen CHP, melez İYİ Parti ve teferruat partiler, ilk üç maddeyi ve 66'ncı maddeyi savunmamak konusundaki iradelerini, güçlendirilmiş parlamenter rejimine geçiş belgesinde ortaya koydular" dedi. Özdağ, konuşmasının ardından partisinin aday gösterdiği belediye başkan adaylarını da sahneye çıkararak 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi.

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