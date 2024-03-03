Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de konuştu:

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlediği mitingde "Biz söz veriyoruz emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağız ve Türkiye'nin kalkınma hızından da almış olduğu payı emeklilerde eskiden olduğu gibi yüzde 100'e çıkaracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlediği mitingde "Biz söz veriyoruz emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağız ve Türkiye'nin kalkınma hızından da almış olduğu payı emeklilerde eskiden olduğu gibi yüzde 100'e çıkaracağız." dedi.

        "Kahraman Türk Kadınları" sahne performansı ile başlayan mitingde partililere hitap eden Özdağ, emeklilerin Türkiye'ye yaptıkları hizmetin karşılığını istediğini söyledi.

        Özdağ, "Biz söz veriyoruz emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağız ve Türkiye'nin kalkınma hızından da almış olduğu payı emeklilerde eskiden olduğu gibi yüzde yüze çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Özdağ, 31 Mart seçimlerinde Zafer Partisi'ne verilecek her oyun Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerini savunmaları için kendilerine güç vereceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hiçbir sarı muhalefet partisi Anayasanın ilk üç maddesini bu altmış altıncı maddeyi savunmuyor çünkü demlenen CHP, melez İYİ Parti ve teferruat partiler ilk üç maddeyi ve altmış altıncı maddeyi savunmamak konusundaki iradelerini 'Güçlendirilmiş Parlamenter Rejime Geçiş Belgesi'nde ortaya koydular."

        Mitinge Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Karamahmutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bartu Soral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bayram Kazancı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Özdağ: Afganlara geçici sığınma hakkı için çalışma başlatmışlar
        Özdağ: Afganlara geçici sığınma hakkı için çalışma başlatmışlar
        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde ed...
        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde ed...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri F...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri F...
        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama:
        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama:
        Hatipoğlu, Sarıcakaya ilçesindeki mitingde vatandaşlara hitap etti
        Hatipoğlu, Sarıcakaya ilçesindeki mitingde vatandaşlara hitap etti