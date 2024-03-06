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        Eskişehir'de kadın hükümlülerin el işi ürünleri alışveriş merkezinde sergileniyor

        Eskişehir Valiliğinin başlattığı proje kapsamında eğitim verilen kadın hükümlülerin el işi eserlerinden oluşan "İlmek ilmek dokunmuş hayatlar kadınların elleriyle özgürleşiyor" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:33
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        Eskişehir'de kadın hükümlülerin el işi ürünleri alışveriş merkezinde sergileniyor
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        Eskişehir Valiliğinin başlattığı proje kapsamında eğitim verilen kadın hükümlülerin el işi eserlerinden oluşan "İlmek ilmek dokunmuş hayatlar kadınların elleriyle özgürleşiyor" temalı sergi açıldı.

        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eskişehir L Tipine Kadın Eli Değdi Projesi"ne katılan 22 hükümlü, uzmanlardan dokumacılık eğitimi aldı.

        Dokuma atölyelerinde verilen eğitimin ardından 4 ayda hazırlanan eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve diğer yetkililerle kurdeleyi keserek açılışını yaptığı sergiyi beraberindekilerle gezip eserler hakkında bilgi aldı.

        Geleneksel motifli yastık, kol, el ve bel çantaları, heybe, tablo, kitap ayracı, telefonluk ve matara gibi ürünlerin bulunduğu sergi, 13 Mart'a kadar gezilebilecek.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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