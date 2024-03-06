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        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı

        Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:08
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        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı
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        Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

        Terör örgütü DEAŞ içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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