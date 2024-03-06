Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden biri tutuklandı
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.
Terör örgütü DEAŞ içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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