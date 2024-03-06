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        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı

        ESKİŞEHİR'deterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:35
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        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
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        ESKİŞEHİR'deterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 4 şüphelinin, örgüt içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Saklandıkları evde yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.M.D.D. tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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