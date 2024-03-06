AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer'den Odunpazarı Belediyesine eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, yaptığı açıklamada, mevcut Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim sürecinde yaptığı reklam harcamalarının kaynağını sordu.

Sezer, "Sayın başkan Kazım, büyük resmi görmek lazım" isimli açıklamasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim sürecinde yaptığı reklam harcamalarının kaynağına işaret ederek halkı aydınlatması gerektiğini belirtti.

Sezer, açıklamasında Kazım Kurt'un önceden halkın arasına karışmadığını, ancak hatasını büyük reklam panolarıyla telafi etmeye çalıştığına işaret etti.

Kurt'un reklamlarının yaptığı hizmetten daha büyük olduğunu vurgulayan Sezer, "İlginç olan şu ki, çöp poşetlerinin hala durduğu caddelerde bile devasa Kazım Kurt resimleri bulunuyor. Bizce, çöplerin kimin toplamadığını halkın bilmesi açısından bu resimler faydalı olmuştur. Halkın bilmesi gereken en önemli konu, bu resimlerin parasının kendi verdiği vergilerle mi ödendiğidir" diyerek Kurt'u halkı aydınlatmaya davet etti.

Sezer, Kurt'un Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesini bazı hizmetler için mazeret olarak göstererek tasarruf tedbirlerini kendi reklam harcamaları için geçerli görmediğine değindi.

Açıklamasında, "Bu devasa resimlerin yapıştırılmasının parası belediye bütçesinden mi ödeniyor, yoksa dışarıdan birileri mi bu resimlerin parasını ödüyor?" diye soran Sezer, şunları söyledi:

"Eğer dışarıdan birileri tarafından ödeniyorsa, Kazım Kurt'un dev resimlerinin yapıştırılmasının faydasına ikna olan bu para sahibi kişiler kimlerdir? Göreve geldiğimizde, belediye bütçesinin kişisel reklamlar için kullanılmasına göz yuman yöneticilerden hesap soracağımızdan şüpheniz olmasın. Bu arkadaşlar, bu harcamaların zimmet olarak geri döneceğinin farkında olmalılar. Bir ilçe belediye başkan adayının ABD başkanlık seçimlerine hazırlanıyormuş gibi her tarafa devasa resimlerini koyması siyasi görgüsüzlüktür. Aynı zamanda da israftır. Araç giydirmeler, bilboard, CLP ve bina giydirmeler vatandaşın ödediği vergilerle yapılıyorsa yasal değildir."