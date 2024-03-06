Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri, Türkiye'yi dünya klasmanında ilk 5'e sokacak

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri, Türkiye'yi dünya klasmanında ilk 5'e sokacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova'da nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi" dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Fatih Dönmez tarafından karşılanan Bakan Bayraktar, Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ardından Eskişehir Sanayi Odası’na geçen Bakan Bayraktar, iş insanlarıyla bir araya geldi. İki Eylül Caddesi’nde esnafları dolaşarak sohbet eden Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığı'na gitti. Parti girişinde milletvekillerinin yanı sıra partililerce karşılanan Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve diğer adaylara destek istedi.

        Eskişehir’de değişim ve dönüşüm heyecanı olduğunu ziyaretleri sırasında fark ettiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "İnsanların artık bu sefer, inşallah bu makus talihi Eskişehir’de kıracağımızla alakalı beklentileri var, düşünceleri var. Ben bunun bu sefer gerçek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hepinizin gayretiyle, hepimizin çalışmasıyla bunu gerçeğe dönüştüreceğiz. Eskişehir’in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nebi Bey'in başkanlığında, ilçe başkanlarımızın gayretleriyle yerine getireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Kendisini bu anlamda muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

        NADİR TOPRAK ELEMENLERİ KEŞFİ

        Eskişehir’in Beylikova ilçesinde keşfedilen nadir toprak elementlerinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına çok önemli katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da Beylikova’daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla istihdama ve Eskişehir’e çok büyük katkısı olacak. Ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu Beylikova’daki nadir toprak elementleri madeni, Türkiye’yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5’e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda Eskişehir, enerjinin de madenin de merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada zaten hepinizin malumu Kırka’da yıllardır devam eden bor üretimi ile dünyada en yüksek bor rezervlerine sahip olan ülke olarak, dünya piyasalarında en yüksek pazar payına sahip olarak, borda gerçekleştirdiğimiz devrimi ve borda gerçekleştirdiğimiz başarıyı inşallah nadir toprak elementlerine taşıyacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi can aldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı

        Benzer Haberler

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de AK Parti İl Başkan...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de AK Parti İl Başkan...
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer'den Odunpazarı Belediyesine ele...
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer'den Odunpazarı Belediyesine ele...
        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp kentsel dönüşüm sürecine dair aç...
        Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp kentsel dönüşüm sürecine dair aç...
        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulun...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulun...