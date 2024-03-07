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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, kadınların iş gücüne katılımını artıracak projesini açıkladı

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kadınların iş gücüne katılımına yönelik geliştirdiği projeye dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:58
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp, kadınların iş gücüne katılımını artıracak projesini açıkladı
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kadınların iş gücüne katılımına yönelik geliştirdiği projeye dair açıklamalarda bulundu.

        Belediye ve sanayi işbirliği aracılığıyla kadınlara belediye destekli iş imkanları sunulacağını belirten Alp, proje ile kadınların sosyal güvencelerinin sağlanacağını bildirdi.

        Projenin kadınların çalışma hayatına evden katılımını mümkün kıldığına değinen Alp, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinin Odunpazarı'nın sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

        Eskişehir’in büyük sanayi kuruluşlarının Odunpazarı ilçesi sınırları içinde yer aldığına dikkati çeken Alp, bu durumu avantaja dönüştüreceklerini belirtti.

        Alp, sanayi kuruluşlarının yaşadığı ara eleman konusunda kadınlardan destek alacakları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

        "Belediye tarafından oluşturulacak merkezler üzerinden, evden çalışmak isteyen kadınlarımız başvurularını yapacaklar, çalışmak istedikleri iş türünü tercih edecekler ve işleri evlerine gelecek. Yine bu merkezlerde mesleki eğitime yönelik kurslar açacak ve tam zamanlı iş gücüne katılmak isteyen kadınlarımızın iş sahibi olmaları için eğitim olanakları sağlayacağız. Kadınlarımızın kendi işlerini kurabilmeleri için de alanlar ve destekler sağlayacağız. Kadın girişimcilerimizin sayısını artırmak için belediye olarak elimizden gelen tüm desteği kadınlarımıza sağlayacağız. Kadın isterse dünya değişir, kadının elinin değdiği yer güzelleşir. Sanayimize kadın eli değecek, Odunpazarı kadınlarımızın emekleri ile ayağa kalkacak. Tüm bunlar için hep birlikte çok çalışacağız. 31 Mart’tan hemen sonra harekete geçeceğiz. Tüm hemşehrilerimin hak ettiği hizmete kavuşması için çok çalışacağız.”"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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