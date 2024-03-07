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        Hatipoğlu: "Eskişehir'de 'Ben yaptım oldu' şeklindeki haksızlıklar, bizimle birlikte son bulacak"

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:11
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        Hatipoğlu: "Eskişehir'de 'Ben yaptım oldu' şeklindeki haksızlıklar, bizimle birlikte son bulacak"
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir’de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirli vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerini kendilerine iletmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        İnfaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Çok mutlu olduğum bir şey; kentimizin her kesiminden, her platformdan hemşehrilerimiz bize şikayetlerini, taleplerini yağmur gibi iletiyor. Buradan söz veriyorum; infaz koruma memurlarımızın ücretsiz toplu taşıma kullanma hakları 1 Nisan sabahı derhal geri verilecek. Böyle 'Ben yaptım oldu' şeklindeki haksızlıklar Eskişehir'de bizimle birlikte son bulacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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