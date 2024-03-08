AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a "kreş" eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ilçede kreş inşa edilmeme nedeninin tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi olduğunu öne sürmesine ilişkin, "Bu genelge, kurum bünyesindeki kamu personeline yapılacak kreşler içindir. Vatandaşa hizmet amaçlı kreşler için engel bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un katıldığı bir televizyon programındaki "Sayın Cumhurbaşkanı kreş yapmamızı yasaklayan bir genelge çıkardı, elimizi kolumuzu bağladı. Biz ne yapalım?" sözlerini anımsattı.

Söz konusu genelgenin ilçede kreş yapımına engel teşkil etmediğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"Bu genelge, kurum bünyesindeki kamu personeline yapılacak kreşler içindir. Vatandaşa hizmet amaçlı kreşler için engel bulunmamaktadır. Engel bulunmaması bir yana, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma mecburiyeti vardır. Odunpazarı da 421 bin nüfusuyla bu mecburiyet sınırları içindedir. Sayın Kurt’un sadece 16 kreş açabilmesi nedeniyle ilçemizde 3 bin çocuğa bir kreş düşmektedir."

Sezer, "Sayın Kurt'un Bakanlığa yaptığı bir başvuru var mıdır? Vatandaşa kreş yapmak için başvurdu da Bakanlık mı reddetti?" sorusunu yöneltti.

Kurt'un 2019'da ilçeye 100 kreş sözü verdiğini fakat 16 kreşin açıldığını aktaran Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki bu kreşlerin sadece 8'i tam zamanlı hizmet vermektedir. Yine bu kreşlerden 3'ü bağış yoluyla yapılmıştır. Yani doğrudan hizmete açtığı kreş sayısı 5 olup 8'i de kreş değil, oyun evidir. 8 kreşten 4’ü ise apartmandan bozma, fiziksel şartları kötü 2 ila 4 odalı yerlerdir. Sayın Kurt’un 'bahane belediyeciliği' sınır tanımıyor. Odunpazarlılara hizmet götürmemek için gerekirse Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinin arkasına bile sığınıyor."