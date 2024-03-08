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        Özgür Özel: Bir ifadeyi, CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden çaba içindeler

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Partisi çıkışına yönelik değerlendirmede bulunarak,"Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:20
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        Özgür Özel: Bir ifadeyi, CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden çaba içindeler
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        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın DEM Partisi çıkışına yönelik değerlendirmede bulunarak,“Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP’li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı” dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Meydanı’na yaptırılan ‘Annelerimize ve Kadınlarımıza Saygı ve Şükran Anıtı’nın açılışına katıldı. Özel’e, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce eşlik etti.

        Özgür Özel, kadınların siyasette var olmalarını çok önemsediklerini ve kadın kotasını pencere usulü uygulayıp, bundan sonra hedeflerinin de eşit temsil olduğunu ifade ederek, “Bu yerel seçimler CHP’nin kadın aday gösterme konusunda kendi geçmiş performanslarını ikiye katladığı bir seçimdir. Ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı, tek büyükşehir belediye başkanı kadındı. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere 5 büyük şehirde kadın adaylarımız var. Her biri birinden güçlü, birbirinden iddialı bir isim, bütün illerde, ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var. Cumhuriyetin yüz akı kentlerinden biri olan İzmir’de tamamı seçilecek yerlerden 9 kadın adayımız var. Bir milyona yakın nüfuslu 3 ilçemizde İzmir’in en büyük 4 ilçesinden 3’nde kadın adaylarımız var. Özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü yani, toplamda yüzde 30 ile değil, ilk 3’te ikinci 3’te üçüncü 3’te diye pencere usulü, kadın kotasını uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden kiminden 40, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu haklarını aldıkları bu topraklarda CHP, er ya da geç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var, bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları, cumhuriyetin esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız” diye konuştu.

        ANITIN AÇILIŞINI YAPTILAR

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de konuşma yaptığı programda Özel ve beraberindekiler ‘Annelerimize ve Kadınlarımıza Saygı ve Şükran Anıtı’nın açılışını yaptı. Ardından partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, belediye başkan adaylarının Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politikası belgesini imza programında yer aldı.

        ‘CHP’Lİ BELEDİYELER, ETNİK KÖKENE, MEZHEBE, SİYASİ TERCİHE VE CİNSİYETE BAKMADAN EŞİT HİZMET VERİR’

        Belediye başkan adaylarının belgeleri imzalamanın ardından konuşan Özel, Afyonkarahisar belediye başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Partisi çıkışına yönelik değerlendirmede bulundu. Özel, Köksal’ın kullandığı ifadeyi CHP’li belediyelere mal edilmek istendiğini belirterek, “Dün ilk imzasını sembolik olarak birlikte Bilecik Belediye Başkan adayımız Melek Mızrak Subaşı ile birlikte attığımız bir politika belgemiz var. Belge toplumun tüm kesimlerine belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor. Politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde oluşturacaklarını söylüyor. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerini dengeli bir şekilde katılımlarını sağlayacaklarını söylüyor. Bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, yaptıkları tüm icraatlar da kadın erkek eşitliğini ve eşit temsili, kadın ve erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecekler. Son günlerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde, bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi CHP’li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz hazırlık, malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi. Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Başta kadın ve erkek cinsiyet eşitliği olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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