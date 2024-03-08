Özgür Özel: Bir ifadeyi, CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler (2)

MİTİNGEKATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretlerinin ardından partisinin Odunpazarı Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. İstanbul sözleşmesiyle birlikte kadına karşı şiddetin azaldığını ifade eden Özel, AK Parti ve HÜDAPAR ittifakına tepki gösterdi. Hedefin medeni kanunu olduğunu ancak buna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Özel, “Sözleşme imzalandıktan sonra çeşitli uygulamalarda bunun pekiştirilmesi beklenirken, Adalet ve Kalkınma Partisi bu konudaki iştahını kaybetti, sonra durakladı, sonra söylem olarak geri gitmeye başladı. En nihayetinde yaşadığımız geçen seçimlerde birileriyle ittifak yapabilmek için geçmişte, Hizbullah terör örgütünden ceza alanları, domuz bağcıları savunan avukatları, onların ceza almış örgüt üyelerinin cezalarını Yargıtay’dan kaldırtarak yasak olan seçilme haklarını vererek, onlardan önemli bir kısmını aday yaparak, ittifaklarına HÜDAPAR’ı dahil ettiler. O HÜDAPAR ki; kadınları, sokak hayvanlarıyla eş görüp, ‘Bekar kadınlar derhal sahiplendirmek gerekir’ diyebilecek kadar şuurunu kaybetmiş ve bunlardan ittifak için bir şey istedi. Önce İstanbul sözleşmesini kaldırın, daha sonra kadına karşı şiddet yasasını kaldırın, ondan sonra nafaka hakkını kaldırın, kadınlara miras vermeyin. Önce İstanbul sözleşmesiyle Tayyip Erdoğan’dan istediği en büyük şey buydu. İstanbul sözleşmesiyle surda, kadınları koruyan o Cumhuriyetin, çağdaş Cumhuriyetin surunda bir gedik açtı. Sonrasında şimdi saldırıyor. Hedefleri medeni kanundur. Hedefleri kadının mirastan hak almasının önüne geçmektir. Nafaka hakkına saldırmaktır. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hep birlikte Eskişehir’den haykırıyoruz. Medeni kanununa dokundurtmayız. Kadınların haklarına dokundurtmayız. Kadın demek Cumhuriyet, kadın demek Atatürk devrimleri demektir” dedi.

AK PARTİ ADAYINA ELEŞTİRİ

Özgür Özel, İYİ Parti’den seçildikten sonra AK Parti’ye geçen ve büyükşehir belediye başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu’nu eleştirdi. Hatipoğlu’nu İYİ Parti oylarını çalmakla suçlayan Özel, “Bir siyasi yankesiciliğe, bir siyasi düzenbazlığa karşı Eskişehir, dürüstlükten şaşmaz, milli idari hırsızlığına teslim olmaz. Bundan sadece 8-9 ay önce Eskişehir sandık başına gitti. Eskişehir’in karşısına bütün partiler ve adaylar çıktı. İttifaklar vardı, CHP’nin de ittifak halinde olduğu İYİ Parti’nin de Eskişehir’de bir adayı vardı. Neydi iddiaları; ‘Saraya, MHP’ye itiraz. Sarayı, ittifakını yenelim, yönetime biz gelelim’ deyip onları eleştirerek Eskişehir seçmeninden oy istediler. Eskişehir’de önemli bir miktarda seçmen oy verdi. Seçimleri Cumhur İttifakı kazandı. Yani İYİ Parti’ye oy verenler, o oyunu İYİ Parti’ye sarayın karşısında dursun ve MHP’nin yaptıklarının karşısında dursun, Cumhur İttifakı’na muhalif olsun diye verdiler. O güzel insanlar hala aynı fikirdeler. Verdikleri oyu alan birisi, meğerse o günlerde iş adamı olan o birisi, bir yandan muhalefetteymiş gibi yapıp, bir yandan AK Parti’den milyonlarca dolar teşvik alırmış şirketine, seçim boyunca AK Parti’ye karşıyım diye Eskişehir’deki iyi insanların oylarını aldı. Sonra milli idare hırsızlığı yaptı. Aldığı teşvik karşısında Eskişehir’deki İYİ Partililerin oylarını AK Parti’ye sattı. Partisini sattı, taraf değiştirdi ve AK Parti’ye geçti. Bu milli irade hırsızlığıdır, bu siyasi yankesiciliktir. Bu Eskişehir’i kandırmaktır. Bu düpedüz para alıp da oyları AK Parti’ye götüren siyasi kalpazana karşı 31 Mart’ta Eskişehir oylarıyla anyayı da gösterecek Konya’yı da gösterecek” diye konuştu.

‘ZÜBÜK’ TARTIŞMASI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalif siyasetçilere ‘Zübük’ ifadesini kullandığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir yandan Tayyip Erdoğan da bir şeyler söylemiş. Dönmüş bütün muhalefete zübük demiş. Şimdi bütün gazeteciler buna bir yanıt bekliyor. Buna nasıl cevap vereceğiz? Ne demek zübük, açtık TDK sözlüğüne baktık. Ne demek zübük; kendi çıkarı için her yolu mübah sayan demek. Acaba ‘bana oy vermezsen Hatay’a hizmet getirmem’ diyen zübük olabilir mi? Ordu’ya doğalgaz getirmem diyen zübük olabilir mi? Bir tek seçimi kazanmak için HÜDAPAR’a taviz veren zübük olabilir mi? İkinci anlamı sözünde durmayan demek. Deprem bölgesine 650 bin konut lazım deyip sadece 1 yılın sonunda 45 bin konut yapan, yüzde 90’ını sokakta bırakan acaba zübük olabilir mi? Üçüncü anlamı egoist. ‘Ben ekonomistim, her şeyi ben bilirim’ diyen ve ben, ben, ben diyen egoist acaba zübük olabilir mi? Arkadaşlar diyorlar ki Tayyip Erdoğan’a bir TDK sözlüğü yollayalım, o sözlüğü açsın, zübüğün anlamına baksın. Ben dedim ki zübüğe bakmak için sözlük yollamaya gerek yok. Tayyip Erdoğan’a bir ayna yollayın ona baksın, zübüğü orada görür dedim.”

Son bölümde yağmurun etkisini arttırmasıyla konuşmasını kısa kesen Özel, belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek birlikte fotoğraf verip, destek istedi. Özel, mitingin ardından Eskişehir’den ayrıldı.