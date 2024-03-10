Eskişehir'de yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden Yaşar Demiryürek (55) idaresindeki 26 B 4630 plakalı otomobil, kara yolunun 6'ncı kilometresine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında bulunan yön levhasının direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Demiryürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Otomobilin direksiyon mahallinde sıkışan Demiryürek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Demiryürek'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye fırladı.
Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyerler, karayolları ekiplerince temizlendi.
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