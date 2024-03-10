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        Fatih Erbakan: Üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz (2)

        'TÜRKİYE'DEHALKIN YÜZDE 85'İ YOKSUL'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya kent merkezinin ardından Tavşanlı ilçesine geçerek semt pazarını ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:40
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        Fatih Erbakan: Üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz (2)
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        'TÜRKİYE'DEHALKIN YÜZDE 85'İ YOKSUL'

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya kent merkezinin ardından Tavşanlı ilçesine geçerek semt pazarını ve esnafı ziyaret etti. Erbakan, partisinin seçim bürosunu ve Durak Mahallesi Küçük Meydan da bulunan seçim standını ziyaret ederek halk hitap etti. Kütahya’yı Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturmak istediklerini ifade eden Erbakan, "Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkıp usanmış, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine teşkilatını, akrabasını yandaşını zengin etme peşinde olan bir belediyecilik yerine ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğini arıyor. Tek bir hurma tanesi 15 lira, kilosu değil tanesi 15 lira. Bu vatandaş Ramazan'da ne yiyip içecek. Açlık sınırı 19 bin 500 lira, emekli maaşı 10 lira. Asgari ücret 17 binde. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. Türkiye'de kaç haneye bir ayda 53 bin lira giriyor? Bu matematiğe göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. 31 Mart'ta Türkiye'de Yeniden Refah'ın sandıkları patlatması iki açıdan çok önemli; birincisi 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyeciliğin başlaması, ikincisi de 31 Mart'ta Yeniden Refah'ın göstereceği başarı 2028'de Milli Görüş'ün Yeniden Refah'ın iktidarının yolunun önünü açacak onunu için önemli" dedi.

        ESKİŞEHİR’DE ADAY TANITIMINA KATILDI

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya’daki ziyaretlerinin ardından Eskişehir’e geçti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan’ı partililer karşıladı. Burada da partililere seslenen Erbakan, bu seçimlerde oylarını artıracaklarını ifade ederek, "Türkiye’nin her köşesinde meydanlar, sokaklar, caddeler, milletimiz; tek bir şey söylüyor, o da bu sefer 'Yeniden Refah' diyorlar. 31 Mart, Yeniden Refah Partimizin, inşallah yıldızının parlayacağı bir seçim olacak ve 31 Mart inşallah, Milli Görüş'ün ikinci 40 yılındaki, şahlanışının başlangıcı olacak. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bizim dışımızdaki yorumcular, anket firmaları, araştırmacılar, siyasetçiler, gazeteciler, gece- gündüz televizyonlarda Yeniden Refah’la yatıyor, Yeniden Refah’la kalkıyorlar, diyorlar ki, arazide, Anadolu’da, sahada tek bir rüzgar esiyor, o da Yeniden Refah rüzgarıdır ve bu seçimlerde oyunu artıracak olan tek parti Yeniden Refah Partisidir diyor" ifadelerini kullandı.

        'RANTÇI VE HEYKELÇİ BELEDİYECİLİKTEN HALK USANDI'

        Eskişehir’i de Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştırmak istediklerini belirten Erbakan, "Milletimizin Yeniden Refah’a koşmasının en önemli sebebi rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten bıkmış olmasıdır. Üç liralık işi 10 liraya ihale edecek aradaki 7 lirayla kendi çevresini finanse edecek. Kibirli, gururlu, hakkı değil rantı üstün tutan, her baktığı yerde yeşil dolarları gören, halkla arasına mesafe koymuş, milletin derdiyle dertleneceğine, kendi makam arabasının markasını ve modelini düşünen, sokakta garibanın seyyar tezgahına müsaade etmeyen ama kendi rant tezgahına kimseyi dokundurtmayan ve bununla birlikte belediyenin bütçesini borca ve faize batıran, israfa, lükse ve şatafata düşkün, böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkmış, usanmış" diye konuştu.

        Erbakan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını sahneye çıkararak destek istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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