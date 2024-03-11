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        Günyüzü'nde Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı

        Cumhur İttifakı tarafından Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:29
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        Günyüzü'nde Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
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        Cumhur İttifakı tarafından Günyüzü ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirildi.

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, ilçede vatandaşlar tarafından araç konvoyuyla karşılandı.

        Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu ilçedeki büroyla birlikte şehrin tüm ilçelerinde seçim irtibat büroları açmış olduklarını söyledi.

        Açılışın, yeniden yürüyüşün başlangıcı olacağını kaydeden Hatipoğlu, "Günyüzü'nden başlayarak, Eskişehir'de ve tüm ilçelerimizde 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak. Cumhur İttifakı olarak, büyükşehirde yakaladığımız başarıyla Hidayet başkanımızı Günyüzü'nde rekor bir oyla seçip, belediye başkanı yapacağız." diye konuştu.

        31 Mart'tan sonra hizmete sunacakları projeleri açıkladıklarını ve AK Parti belediyeciliğinin temel maksadının kent merkezinde verilen hizmetlerin aynısının merkeze uzak bölgelere de ulaştırmak olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Göreve geldiğimizde bu istikamette vatandaşımıza hizmet ederek, Eskişehir'in çehresini değiştireceğiz. Altyapı, trafik ve imar problemleri gibi ana sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Bu coşkulu karşılamanız beni çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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