Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Seyhan Can (19), husumetli olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Can, M.E. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Seyhan Can, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E.’nin evine gitti.