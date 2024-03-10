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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Hakemlerin ligi! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Hakemlerin ligi!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u evinde 4-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı kaleme aldı

        Giriş: 10.03.2024 - 22:07 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:12
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        Hakemlerin ligi!
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        Maç yazısı yazmak için maç sonunu beklemeye gerek yok. Ne yapacağız? Alenen sürekli faulle rakibinin oyun kurmasına, tempo yapmasına izin vermemek adına kasti ve sert fauller yapan Pendikspor’un hakemin sıra dışı desteğiyle işe yarayan oyunu mu konuşacağız pembe gönüllüler gibi…

        REZALET! İLK YARI TOP OYUNDA 23.15 DAKİKA KALDI

        İkinci yarıda Fenerbahçe maçı çevirse veya konuk ekip farkı açsa bu ilk 45’teki rezaletin önüne mü geçecek? “Sen ne oynadın ki” diyerek gücün yağdanlığını mı yapalım yoksa… 23.15 dakika oyunda kalmış top 57 dakika süren ilk yarıda… Bu rezillik dışında maça dair çok bir şey konuşmaya gerek yok. Bilerek, isteyerek hakem eliyle yapıldı bu.

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        MEHMET BÜYÜKEKŞİ’NİN ALİ KOÇ TAVRI

        Bu yaşananlar bu maç özelinde değil. Sene başından beri Mehmet Büyükekşi’nin bir türlü etkisini sakınamadığı takım tutma konusunun etkisi ligin ikinci yarısında nihayet ortadan kalkmıştı ki Süper Kupa olayı yaşandı. Çok açık anlatıyorum. Mehmet Büyükekşi bu olayda Ali Koç’un kendisini ateşe attığını düşünüyor. Bu yüzden bu fikirler yavaş yavaş yine TFF de aşağılara indikçe standartsızlık yeniden başladı.

        HAKEMLER KÖKÜNE KADAR ETKİLENİYORLAR

        Hali hazırda var olan ve maalesef politik sebeplere de dayanan anti Fenerbahçe cepheleri de böyle fırsatları çok ama çok iyi değerlendiriyor. Hakemler tüm yaşananlardan köküne kadar etkileniyor. Aslında hakemler kendi varlıklarını sürdürmek için bu sistemin en iyi uygulayıcıları oluyorlar.

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        KADIKÖY BİLDİĞİMİZ GİBİ

        Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Stadı’ndaki atmosfer de bu hakemlerin işlerini kolaylaştırmak için var gibi. Çok anlattım o yüzden detaya girmeyeceğim. Ama Galatasaray tribünleri bu hakemlerin ciğerini öğrenmiş. Harika baskı kuruyorlar. Hakemin aleyhte karar vermesi için, gri pozisyonların konuk lehine çıkması maça hiç ses geçirmeyen tıkaçla çıkması gerekiyor. Türk hakemleri için durum bu.

        İLK YARI +11 İKİNCİ YARI +10

        Ağır sakatlık yaşanmayan, futbol dışı bir olay olmayan maçta ilk yarı +11 ikinci yarı ise +10 eklendi. Bu akşamki rezalette durumu daha iyi özetleyen bir veri yok. Özetle bu akşam futbol konuşmak futbola ihanet olur. Bu hakemlerin liginde gerekli noktalara gerekli tepkiler verilmezse onların istediği olur.

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