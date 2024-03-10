Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünlüce, projelerini anlattı

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, "Gelecek 5 yılda Eskişehir'i dengeli kalkınma yöntemiyle büyütmek ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

Ünlüce, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024-2029 Vizyon Lansman Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte turizmiyle, sanayisiyle, sosyal-kültürel yaşamıyla, çocuklarıyla, gençleriyle, emeklisiyle ve çiftçisiyle öne çıkan pek çok alan olduğunu belirtti.

Bu alanlardan sadece 1 ya da 2'sini geliştirip diğerlerini ihmal etmeleri halinde şehre haksızlık edebileceklerini dair düşüncelerinin olduğunu dile getiren Ünlüce şunları kaydetti:

"Gelecek 5 yılda Eskişehir'i dengeli kalkınma yöntemiyle büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle sürdürülebilir şehircilik ilkelerine uygun olarak ve bu kalkınma modeliyle hareket edeceğiz. Bu şehri afetlere dirençli bir hale getireceğiz. Bu şehri tarımsal anlamda destekleyeceğiz, güçlendireceğiz. Sosyal, kültürel alandaki her alanda önünü daha da açacağız. Turizmi biraz merkezden kırsala da kaydırarak konaklamalı turizmin önünü açacağız. Demek istiyoruz ki bunların hepsini yaparken bütün öne çıkan bileşenlerini üst çatı altında bütüncül bir yaklaşımıyla hepsini geliştirerek ilerleyeceğiz. Biz bugün yapacağımız sunumu 8 başlık altında topladık. Bu 8 başlık altında da 70'ten fazla projemizi bugün sizlerle tanıştıracağız."

Ünlüce daha sonra göreve seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

"2024-2029 Vizyon Lansman Toplantısı"na, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.