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        TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı kutladı

        Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında ortaokuldan üniversiteye düzenlediği ziyaretlerle genç kızlara havacılık ve savunma sanayisini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:57
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        TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı kutladı
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        Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında ortaokuldan üniversiteye düzenlediği ziyaretlerle genç kızlara havacılık ve savunma sanayisini tanıttı.

        TEI'den yapılan açıklamada, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla hafta kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

        TEI'den yetkililerin 7 ortaokuldan 300 öğrenciyle bir araya gelerek havacılık ve savunma sanayisinin yanı sıra kurumu tanıttığı kaydedilen açıklamada, "Etkinliklerin 2'nci gününde, Eskişehir'deki 3 liseden kız öğrenciler, TEI'de ağırlandı. Düzenlenen organizasyonda kadın çalışanlar, kız öğrencilere konuşmalar gerçekleştirdi. Şirket tanıtım sunumu ve sektörü tanıtıcı konuşmaların ardından tesis turu düzenlendi. Bu turda kız öğrenciler havacılık motorları parçalarının nasıl üretildiğini ve TEI'nin bu alandaki kabiliyetlerini yerinde öğrendiler." ifadeleri kullanıldı.

        Öğrencilerin TEI'nin geliştirdiği özgün ve milli havacılık motorlarını da yakından görme fırsatı yakaladığı hafta kapsamında TEI'de çalışan "Havacılığın Güçlü Kadınları" ayrıca üniversiteleri de ziyaret etti.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri ile buluşan sektör profesyonelleri, gençlere havacılık sektörünü ve TEI'yi tanıtırken, kariyer hedefleri konusunda soruları yanıtladı.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise "Havacılığın Güçlü Kadınları" bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte TEI'li kadınların kadınlar günü kutlandı. Depremzede kadınlara destek olmak amacıyla, deprem bölgesinden alınan ürünlerle hazırlanan çantalar, kadın çalışanlara hediye edildi.

        TEI, önceki senelerde gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için devreye aldığı uygulamalarla Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 7 kez "Kadın Çalışanlarına En Çok Değer Veren Şirket" seçilmişti.

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